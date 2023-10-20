«МегаФон» запустил в продажу семь новых кнопочных телефонов

Компания “МегаФон” решила расширить модельный ряд кнопочных телефонов, которые выпускает дочерняя компания оператора. Так, на прилавках магазинов появились еще семь новых моделей.

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По заявлению компании, доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 11% в штучном эквиваленте. Чаще всего телефоны покупали в начале дачного сезона и школьных каникул — в мае и июне.

Кнопочные телефоны пока что не собираются уходить в анналы истории и все еще имеют спрос на рынке. Так, такого рода телефоны пользуются спросом среди школьников начальных классов. Родители часто покупают детям кнопочный мобильник в качестве первого телефона.

Также стоит отметить, что в некоторых школах детям запрещают пользоваться смартфонами.

Кнопочные телефоны также популярны у людей пожилого возраста.