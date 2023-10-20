«МегаФон» запустил в продажу семь новых кнопочных телефонов
Компания “МегаФон” решила расширить модельный ряд кнопочных телефонов, которые выпускает дочерняя компания оператора. Так, на прилавках магазинов появились еще семь новых моделей.
По заявлению компании, доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 11% в штучном эквиваленте. Чаще всего телефоны покупали в начале дачного сезона и школьных каникул — в мае и июне.
Кнопочные телефоны пока что не собираются уходить в анналы истории и все еще имеют спрос на рынке. Так, такого рода телефоны пользуются спросом среди школьников начальных классов. Родители часто покупают детям кнопочный мобильник в качестве первого телефона.
Также стоит отметить, что в некоторых школах детям запрещают пользоваться смартфонами.
Кнопочные телефоны также популярны у людей пожилого возраста.