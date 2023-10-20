Поездки с «Подорожником» сэкономили петербуржцам 3,3 млрд рублей

Пассажиры общественного транспорта Петербурга сохранили в своих карманах 3,3 млрд рублей с апреля 2022 года при помощи тарифа «60 минут» карты «Подорожник».

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Стало известно, что в транспортных средствах Северной столицы действует карта «Подорожник», об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Таким образом, с апреля 2022 года начал действовать тариф «60 минут». За время его функционирования петербуржцы сэкономили около 3,3 млрд рублей.

У пассажиров функция работает с момента поездки на любом общественном транспорте с пересадками. Первая обойдется в 44 рубля, а вторая в 10 рублей, если ее совершили не позднее часа. Последующие поездки становятся бесплатными.

За минувший 2022 год тарифом воспользовались 97 млн человек. Пополняемая карта подорожник используется в городе на Неве с 1 января 2011 года.