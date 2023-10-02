Учитель рассказала, какой ужас пережили дети в ДТП с перевернувшимся школьным автобусом

В ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Подмосковье серьезные травмы получила только учительница. По ее словам, причиной аварии стала внезапная потеря сознания водителем.

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В городе Щелково Подмосковья произошло ДТП с участием школьного автобуса, который перевернулся. Из всех пассажиров серьезные травмы получила только учитель – у нее диагностировали перелом левой руки, после чего она была госпитализирована, сообщает телеканал «360».

В интервью учительница предположила, что причиной аварии стала внезапная потеря сознания водителем прямо за рулем. По ее словам, незадолго до столкновения она заметила, что голова шофера немного наклонилась вбок, и стало ясно, что автобус несется на столб.

После удара, по словам педагога, ее выбросило из кресла, на нее упали другие пассажиры, вылетело лобовое стекло. К счастью, на помощь быстро пришли местные жители и помогли эвакуировать школьников через двери и окна. В момент аварии дети и учительница истошно кричали и плакали от шока.