В Госдуме хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов

Депутаты Госдумы предложили запретить использовать оскорбительные слова для наименований населенных пунктов.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов был внесен в Государственную думу депутатами от партии «Новые люди», как сообщает Агентство городских новостей «Москва». Согласно предложению, запрещается использование оскорбительных и уничижительных названий в наименованиях населенных пунктов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что жители населенных пунктов с такими названиями сталкиваются с грубыми шутками и часто вынуждены переезжать или менять место регистрации.

Также предлагается упростить процесс переименования, предоставив представительным органам муниципальных образований полномочия переименовывать географические объекты.

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