Скульптуры Летнего сада на зиму поместили в футляры

Суровые петербургские зимы могут подпортить копии скульптур Летнего сада. Поэтому сотрудники Русского музея позаботились о них в преддверии зимы.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Специалисты Русского музея приняли меры для защиты скульптур Летнего сада, обернув их хлопковой тканью и накрыв деревянными футлярами, сообщили в пресс-службе музея. Такая технология была признана лучшей защитой воздействия внешней среды.

Эта традиция возникла в XVIII веке при правлении Анны Иоанновны. В то время статуи оборачивали холстом, но в 1820-е годы было решено использовать деревянные укрытия.

В Летнем саду находится более 90 копий скульптур, в то время как оригинальные произведения хранятся в Михайловском замке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 1 октября петербургские фонтаны начинают впадать в спячку.