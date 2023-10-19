Гастроэнтеролог рассказала о возможных причинах изжоги

Гастроэнтеролог указала на причины возникновения изжоги и рассказала, как от нее можно избавиться. В случае необходимости, можно использовать соду.

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Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», гастроэнтеролог Наталья Бакулина рассказала, что изжога может быть вызвана перееданием или употреблением продуктов, которые организм не переносит. Врач отметила, необходимо вычислить эти триггеры и больше их не есть.

Однако если изжога беспокоит чаще одного раза в неделю, следует обратиться к специалисту для выяснения причин и лечения. Гастроэнтеролог отметила, что изжогу могут вызывать психосоматика, регулярный стресс и заболевания ЖКТ.

Существует несколько доступных способов борьбы с изжогой, включая безопасные препараты, которые можно приобрести в аптеке. В случае необходимости, можно использовать соду, однако следует избегать злоупотребления такими методами.