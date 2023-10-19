Мужчина, которого задержали за приставания к детям в метро Петербурга, оказался сексуальным маньяком из «нулевых»

Больше десяти лет назад петербуржцы боялись отпускать своих маленьких сыновей одних. Ужас на родителей наводил некий милиционер, который домогался их детей в вагонах подземки. Однако после освобождения из колонии, мужчина вновь принялся за старое.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Еще в 2008 году сотрудник милиции Денис Г. служил в органах, периодически нарушая закон, пишет Neva.Today. Впервые мужчина оказался за решеткой, когда превысил должностные полномочия с применением насилия и оружия, умышленно причинил вред здоровью, устроил грабеж и нелегально хранил оружие. По информации Василеостровского районного суда, грязными делами горе-милиционер занимался вместе с коллегой, который проходил с ним по одному делу.

В те же года в Северной столице орудовал сексуальный маньяк, пристающий к мальчикам в метро, которому удавалось ускользнуть от правоохранителей. Однако в 2010 году в возрасте 34 лет, мужчину лишили полномочий и отправили в Кировскую область в колонию общего режима, в которой наказания отбывают бывшие сотрудники. К удивлению, после заключения мужчины перестали поступать сообщения о домогательствах к детям в подземке.

Тщательное расследование показало, что заключенный Денис Г. и есть тот самый маньяк. Мужчина даже попал на запись видеокамер, запечатлевших то, как он в милицейской форме пытается силой затащить мальчика в подъезд.

Позже бывшему стражу порядка предъявили обвинение и признали виновным по трем эпизодам статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и еще трем эпизодам по статье 135 УК РФ (развратные действия). В общей сложности за свои преступления он получил 15 лет лишения свободы, но в 2021 году его условно-досрочно освободили.

А 17 и 18 октября этого года в метро культурной столицы вновь заметили маньяка. В полицию обратились родители мальчика, которого незнакомец облапал в вагоне на станции «Гостиный двор». От испуга ребенок неверно описал злодея, но по камерам видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. Каково же было удивление, когда злоумышленником оказался уже знакомый Денис Г. Следствие предполагает, что днем ранее от его рук пострадал еще один юный петербуржец. Вдобавок, по мнение правоохранителей, жертв может быть значительно больше.

В настоящее время бывшему милиционеру пока не предъявили обвинения по новым инцидентам. Ведется расследование. Отмечается, что если вину мужчины докажу, то на этот раз ему вряд ли удастся покинуть колонию.

Упомянем, что 8 февраля 2022 года в силу вступило ужесточение наказания педофилам-рецидивистам, надругавшимся над детьми в возрасте до 18 лет; педофилам, чьими жертвами стали два и более ребенка; и педофилам, параллельно совершившим другое тяжкое или особо тяжкое преступление. Им грозит пожизненное заключение.