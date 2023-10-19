Эксперты поделились мнением о новом проекте Госдумы по жилищному вкладу

Эксперты считают, что новый проект Госдумы по жилищному вкладу не решит проблему долгосрочных накоплений. Есть предположение, что законопроект может быть отклонен.

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Ранее Госдума предложила новый вид сберегательного инструмента – договор жилищных сбережений. Он предусматривает открытие вклада на срок более года, средства с которого можно использовать только для приобретения жилья или финансирования долевого строительства. Выплата по данному вкладу осуществляется в размере 100%, но не превышает 10 миллионов рублей.

Согласно информации «Агентства Бизнес Новостей», аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов считает, что новый проект Госдумы по жилищному вкладу не способен решить проблему долгосрочных накоплений, которая сейчас становится все более актуальной из-за низких процентных ставок. Он указал на то, что данный проект не предоставляет достаточных возможностей для инвестирования и получения прибыли на долгосрочном периоде.

Экономический эксперт Василий Колташов также отметил, что данный проект может быть отклонен из-за расхождения с уже существующей системой эскроу счетов.