В России возрастет количество спортивных соревнований

Президент Владимир Путин заявил, что число спортивных мероприятий кратно возрастет. Таким образом, власти хотят поддержать атлетов, которые по политическим причинам не могут попасть на соревнования.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» заявил, что в России увеличат количество спортивных соревнований с высоким призовым фондом, пишет телеканал 360. Президент также подчеркнул, что число мероприятий планируют увеличить как для любителей, так и для профессионалов.

В настоящее время у российских властей есть все необходимое для организации коммерческих турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов и команд. Одна из первостепенных задач России это поддержка атлетов, которые по политическим причинам вынуждены пропускать соревнования, добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал решения Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам этнической дискриминацией. По его словам, участие спортсменов в турнирах перестало быть безусловным.