Мощи Георгия Победоносца разместят в Казанском соборе

В Казанский собор Петербурга 27 октября доставят мощи Георгия Победоносца — небесного покровителя русского воинства. Святыня пробудет там до 1 ноября.

Фото: Balthphoto/Надежда Цветкова

Петербург присоединится ко Всероссийскому молебну о Победе, сообщили в официальном телеграм-канале Санкт-Петербургской митрополии. С 27 октября по 1 ноября в Казанском кафедральном соборе будет выставлен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца — небесного покровителя русского воинства.

Отмечается, что святыня путешествует по различным регионам России по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всего Георгий Победоносец посетит около 100 городов. После Петербурга ковчег с мощами отправится в Великий Новгород.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге состоялся крестный ход в честь перенесений мощей Александра Невского