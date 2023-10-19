Петербуржцам напомнили об изменениях в расписании электричек

В конце октября график движения пригородных поездов в Петербурге изменится. Это связано с сезонным снижением пассажиропотока.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Согласно информации IVBG, 29 октября в Петербурге будет изменено расписание движения пригородных поездов из-за снижения пассажиропотока.

Речь идет об электричках на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Точное расписание пассажиры могут узнать на вокзалах и станциях, а также на сайте СЗППК.