Bonava продаст российские активы армянской компании

Девелопер Bonava, занимающийся строительством жилья в Петербурге, расторг соглашение с группой RBI. Теперь дочерние компании шведов будут принадлежать армянской компании.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Шведский застройщик Bonava заключил соглашение с армянской компанией Star Development LLC о продаже своих активов в Северной столице, сообщает Интерфакс. В настоящий момент Bonava получила около 50 млн евро, а после завершения продажи ожидается прибыль в 550 млн шведских крон.

Армянский девелопер уже получил одобрение сделки. Однако окончательное решение по отчуждению активов зависит от одобрения ФАС в четвертом квартале 2023 года.

Компания Bonava заявила о своем уходе из России в марте прошлого года. Летом этого года шведский девелопер собирался продать свои активы группе RBI, но последние не смогли получить разрешение от специального комитета, созданного для надзора за передачей бизнеса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что территорию завода по производству пластмасс в Северной столице может застроить шведская компания.