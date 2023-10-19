С собачкой можно: в каких заведениях города будут рады петербуржцам с питомцами

Петербург находится в лидерах среди городов России по количеству домашних собак. В культурной столице насчитывается около 300 тыс. питомцев.

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Кинологи утверждают, что собаки, как и людям, нуждаются в новых впечатлениях. Только при их наличии животное останется активным, жизнерадостным и уравновешенным, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

По словам контент-менеджера пространства «Севкабель-Порт» Василины Сереевой, их площадка всегда рада животным. Также в пространстве часто проходит благотворительный фестиваль «Путь домой», где петербуржцы могут найти себе любимца и забрать его домой. С собаками здесь можно пойти отдохнуть и в кафе, и на набережную.

Помимо Севкабеля, мероприятия для любителей животных проводит библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Одно из таких – ежегодная акция «Книга за корм», в рамках которого помогают бездомным питомцам из разных приютов.

Кстати, в галерее «Свиное рыло» тоже очень любят собак. По словам директора Николая Васильева, стены галереи часто завешивают до самого пола, чтобы хвостатые друзья наравне с хозяевами могли насладиться искусством.