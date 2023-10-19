Петербуржцев приглашают на праздничные мероприятия в честь дня Царскосельского лицея

В Петербурге отметят 212-ю годовщину со дня открытия Императорского Царскосельского лицея. В этот день пройдет торжественная церемония, выставки и концертная программа.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В четверг, 19 октября, в Северной столице пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Царскосельского лицея, сообщает ТАСС. В этот день Мемориальный музей-лицей и Мемориальный музей-дачу Пушкина можно будет бесплатно.

Лицей воспитал таких известных деятелей России, как Александр Пушкин, Александр Горчаков, Михаил Салтыков-Щедрин и многих других.

Программа начнется в 12 часов дня в Лицейском саду с возложения цветов к памятнику Пушкину. А вечером состоится концертная часть программы под названием «В садах Лицея».

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