Участники специальной военной операции (СВО) получат преимущество при приеме в государственных органах Петербурга. Они смогут пройти вне очереди на прием к представителям исполнительных органов власти.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предоставляет участникам СВО право на приоритетный прием в органах государственной власти, как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Законопроект предлагает расширить список категорий, имеющих право на приоритетный прием, включив в него тех, кто был мобилизован, заключил контракт или вступил в добровольческие отряды, а также их семьи.

В настоящее время право на прием вне очереди имеют несколько категорий, например, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп, многодетные семьи, и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру

Участники спецоперации могут получить право проходить вне очереди в госорганах Петербурга

Участники специальной военной операции (СВО) получат преимущество при приеме в государственных органах Петербурга. Они смогут претендовать на первоочередной прием у представителей исполнительных органов власти.

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предоставляет участникам СВО право на приоритетный прием в органах государственной власти, как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Законопроект предлагает расширить список категорий, имеющих право на приоритетный прием, включив в него тех, кто был мобилизован, заключил контракт или вступил в добровольческие отряды, а также их семьи.

В настоящее время право на прием вне очереди имеют несколько категорий, например, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп, многодетные семьи, и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Законодательного собрания поддержали проект изменений в закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Теперь поправки должны рассмотреть в Государственной Думе.