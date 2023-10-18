В Петербурге ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Актер театра и кино Евгений Артемьев, сыгравший в фильмах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 69 лет. Об этом стало известно через три дня после его смерти.

Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской сообщили, что актёра Евгения Артемьева не стало 14 октября. Причины смерти или какие-либо иные подробности не раскрываются.

Телезрители знают Артемьева по работам в фильмах и сериалах «Два голоса», «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и многих других.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге умер директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Борис Архаров.