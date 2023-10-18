Петербургские ученые разработали прототип уникального прибора для лечения рака

На медицинском конгрессе в Москве фонд «Евровенчур» представил прототип инновационного аппарата для фотодинамической терапии онкологических заболеваний. На создание прототипа и первые испытания аппарата фонд потратил 20 млн рублей.

Фото: ИК «Евроинвест»

Как сообщили в пресс-службе фонда «Евровенчур», разработка прототипа инновационного аппарата для фотодинамической терапии онкологических заболеваний состоялась в Москве на XII Международном медицинском конгрессе «Фотодинамическая терапия и фотодиагностика». Особенности и преимущества, продемонстрированные на мероприятии, привлекли внимание медицинского сообщества. Несколько врачей и ученых выразили готовность опробовать аппарат в своих медучреждениях.

По словам учредителя фонда Андрея Березина, для специалистов в области фотодинамической терапии и диагностики конгресс является одной из самых авторитетных площадок для знакомства с новейшими технологиями в данной сфере.

Также он отметил, что стоимость инновационного комплекса будет ниже зарубежных аналогов, так как в разработке использовались только отечественные технологические решения, которые ранее внедрялись в аппарате «Онко Робот».

В настоящее время ведется оформление договоров для проведения клинических испытаний, а процесс сертификации и получения регистрационного удостоверения планируется завершить в течение двух лет.

Фонд также намерен продолжать финансирование перспективных медицинских разработок и ищет возможности получения государственных субсидий, чтобы оборудование стало более доступным для российских клиник.