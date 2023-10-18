Российские ученые представили отечественный мусоровоз-гибрид

Отечественные ученые из Южно-Уральского государственного университета разработали мусоровоз-гибрид. Максимальная скорость мусоровоза на обычном двигателе составит 90 километров в час.

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Согласно информации телеканала 360, пресс-служба Южно-Уральского государственного университета сообщила, что ученые виза создали мусоровоз-гибрид. Этот автомобиль для перевозки отходов имеет электрическую тягу, что позволяет ему передвигаться бесшумно в городской черте. Однако, для достижения более высокой скорости между населенными пунктами, мусоровоз использует двигатель внутреннего сгорания.

Максимальная скорость мусоровоза на обычном двигателе составит 90 километров в час, в то время как на аккумуляторе автомобиль сможет достигать скорости до 60 километров в час, сообщил директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Мусоровоз создан на базе автомобиля «Урал». Ученые уже провели конструкторские испытания прототипа и успешно преодолели расстояние от Златоуста до Миасса и обратно, примерно 100 километров, без необходимости подзарядки.