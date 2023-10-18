В Тосненском районе два человека попали в больницу после нападения местного жителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 17 октября в полицию сообщили, что на улице Боярова человека ранили ножом в спину.

Прибывшие на место правоохранители установили, что компания из нескольких человек распивала алкоголь, когда между 36-летним пострадавшим и его 42-летним знакомым возник конфликт. В результате ссоры мужчина ударил своего знакомого ножом в спину, после чего вместе с ножом покинул квартиру. Потерпевшего госпитализировали.

Далее стражи порядка получили еще одно сообщение, но в этот раз была ранена 43-летняя женщина. Ее нашли в подъезде на проспекте Ленина с ножевым ранением в живот. Пострадавшая рассказала, что была у подруги, когда ей позвонил уже известный нам мужчина, который приходится местной жительнице возлюбленным. Между ними возник конфликт, и тогда мужчина ударил свою сожительницу ножом в живот. Женщину также госпитализировали.

Известно, что подозреваемый скончался на лестничной клетке в соседней парадной того же дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские ведут проверку и выясняют все обстоятельства и причины инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе петербуржец во время застолья напал на своего отца с ножом. Пострадавшего мужчину отправили в больницу в тяжелом состоянии.