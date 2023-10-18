В Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

В городе на Неве продолжится похолодание. Уже сегодня, 18 октября, во второй половине дня петербуржцы смогут увидеть снежинки.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Как сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Санкт-Петербурга Александр Колесов, в ближайшие дни воздух в Петербурге станет холоднее, а осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега, с дождем.

Вчера в городе произошло изменение погоды, и сегодня западные и центральные районы Ленинградской области оказались в отрицательной температуре до -1…-3 градусов.

Из-за влияния Ладожского озера температура в ближайшие две ночи в Санкт-Петербурге будет близка к нулю градусов, а дневная максимальная температура не превысит +4 градуса.

С наступлением антициклона к выходным осадки прекратятся, и ночью в Санкт-Петербурге будет минусовая температура.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности.