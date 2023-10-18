Фасады петербургского Музея стрит-арта очистили от граффити

В Музее стрит-арта в Петербурге завершились работы по удалению граффити с фасадов. Специалисты избавились от последнего граффити.

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

На территории завода слоистых пластиков на шоссе Революции, где располагается музей современного искусства, владельцы провели работы по очистке фасадов здания от граффити, об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Еще в июле 2022 года инспекция обратила внимание на проблему нарушений в сфере благоустройства. Специалисты предложили руководству АО «ЗСП» два варианта решения проблемы: официальное согласование рисунков на фасадах или их полное удаление в соответствии с Правилами благоустройства Санкт-Петербурга.

Владельцы выбрали путь согласования, но не смогли завершить процесс.

16 октября цветные рисунки убрали с фасадов завода, а также проведена частичная реконструкция стен некоторых строений. Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вандалы нарисовали граффити на памятниках архитектуры в центре Петербурга