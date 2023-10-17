Автоэксперт Сажин присоединился к борьбе жителей Васильевского острова против «воров» парковочных мест

Автоэксперт Владимир Сажин высказался про «воров» парковочного пространства на Васильевском острове. Он указывает на неуважение подобных водителей к окружающим.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Не самые добропорядочные водители предпочитают заниматься сразу несколько парковочных мест. Таким образом, 20% пространства занято из-за беспечности автолюбителей.

По словам автоэксперта Владимира Сажина, в автошколах учат о расстоянии между транспортом в 50 см. Это позволяет комфортно парковаться и выезжать.

Тем не менее, нет такого дня в жизни водителя, когда он не увидит припаркованную на 1,5-2 места машину. Некоторые это приравнивают к «краже».

Эксперт отметил, это банальное неуважение к окружающим людям. Марка автомобиля не определяет поведение, это присуще как эконом-классу, так и бизнес.

Жители Васильевского острова обращаются к водителям. Они просят обращать внимание на габариты своей машины, также существует специальная разметка. Если же автолюбитель в нее не вписывается, тогда имеет смысл перепарковаться.

До этого петербуржцы старались скрывать номера, лишь бы не платить за парковку. В социальных сетях распространяются фотографии люксовых автомобилей, которые стоят с закрытыми номерами.

Пешие инспекторы комитета по транспорту сразу же вычисляют обманщиков и выписывают им штраф. Таким образом, 100 рублей превращаются в 3 тысячи рублей.