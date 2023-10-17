В двух районах Ленобласти завершили ремонт энергообъектов

В Выборгском и Приозерском районах работники Россети Ленэнерго отремонтировали два энергетических объекта, среди них силовые трансформаторы и кабельную линию.

Фото: пресс-служба Россети Ленэнерго

Стало известно, что в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти проводились ремонтных работы на инфраструктурных объектах, об этом рассказали в Онлайн47.

Как отмечается, специалисты Россети Ленэнерго отремонтировали энергетические объекты в указанных районах. Таким образом, завершены работы силовых трансформаторов на ПС 35 кВ Ермилово и кабельную линию 10 кВ в городе Приозерск.

Более того, это обеспечит надежность поставок электричества для двух тысяч местных жителей поселков Ермилово и Балтийское Приморского городского поселения Ленинградской области.

Это также позволяет нормально функционировать школам, больницам, детским садам и котельным.