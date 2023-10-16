«Аленка» уже не та: шоколад официально признали халяльным

Шоколад «Аленка» вышел на новый уровень, получив сертификат Халяль. Еще 70 предприятий страны подали заявки в «Роскачество — Халяль» на сертификацию.

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По информации телеканала 360, продукция фабрики «Красный октябрь» получила первый сертификат Халяль, который был внесен в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

Сертификат был выдан на различные продукты, включая конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка», а также шоколад горький «Бабаевский» элитный.

Кроме того, фабрика уже получила международные сертификаты Халяль на экспортируемую продукцию в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Таким образом, фабрика стала первой в России, прошедшей процедуру сертификации и получившая знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством».