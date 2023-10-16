Hines продает свой аутлет в Пулково за 9 млрд рублей

Американские инвесторы из компании Hines хотят продать свой аутлет-комплекс в Пулково за 9 млрд рублей. Компания сейчас ищет заинтересованных инвесторов.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Инвестиционная компания Hines объявила о намерении продать свой аутлет в Санкт-Петербурге. Как сообщают «Ведомости», аутлет «Outlet Village Пулково», расположенный в Шушарах в Петербурге, уже привлек потенциальных инвесторов, но их имена не разглашаются. Эксперты оценили стоимость «Outlet Village Пулково» в 8-9 млрд рублей.

В компании подчеркнули, что процесс продажи требует соблюдения всех государственных требований и получения необходимых разрешений.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что американская инвестиционная компания Hines распродает свои доли в петербургском Outlet Village Pulkovo и подмосковном Outlet Village Belaya Dacha.