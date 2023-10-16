Смуглый собутыльник избил и изнасиловал малознакомую девушку в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный изнасиловал свою знакомую после распития спиртных напитков. Девушка обратилась в полицию, сообщив приметы нападавшего.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 октября в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ночью 14 октября ее изнасиловал малознакомый парень. По ее словам, после распития спиртных напитков ее знакомый нанес ей не менее десяти ударов руками по лицу и телу, после чего изнасиловал.

Жертва смогла описать своего обидчика. Также было изъято и просмотрено видеонаблюдение. Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают личность преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе неизвестные подкараулили мужчину, после чего принялись его забивать до полусмерти. Пострадавший едва не потерял почку в драке.