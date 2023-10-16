В Петербурге скончался директор музея Ахматовой в Фонтанном доме

В Санкт-Петербурге умер директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Борис Архаров. Он отдал музею 12 лет жизни.

Фото: пресс-служба Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой

В пресс-службе музея сообщили о том, что директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой Борис Архаров скончался в возрасте 55 лет. Архаров был инициатором и автором многих проектов, включая радио «Фонтанный дом», проект «Шереметьевский квартал» Музея Анны Ахматовой, Музей театрального и музыкального искусства и театра «На Литейном», а также принимал участие в создании музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования близким и коллегам Бориса Архарова, отметив его отзывчивость, жизнелюбие, энергичность и активность.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Петербурге скончался известный художник Виктор Фесенко.