Петербург оказался в десятке регионов с самыми высокими доходами населения

Петербург вошел в топ-10 в рейтинге регионов по уровню доходов населения во втором квартале 2023 года. Город на Неве занял шестое место.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Эксперты агентства РИА Новости рассчитали соотношение доходов на душу населения в российских регионах к стоимости фиксированной потребительской корзины. Согласно расчетам, первыми в рейтинге регионов по уровню доходов населения оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Москва.

Санкт-Петербург занял шестое место в рейтинге. За год средний доход петербуржцев увеличился на 7,1 %, достигнув суммы 71,1 тысячи рублей на одного человека в месяц.

Аутсайдерами оказались южные регионы России. Самое низкое соотношение доходов к стоимости фиксированной потребительской корзины товаров и услуг было зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике. Там средний доход на душу населения составил всего 21,5 тысячи рублей в месяц, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в России в 2025 году хотят поднять пенсии на уровне инфляции и доходов.