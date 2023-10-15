В Сибирском федеральном университете вместе с российскими и индийскими учеными разработали целлюлозные биопленки с наночастицами из листьев брусники. Изобретение решит извечную проблему с быстро портящимися овощами и фруктами.

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Сотрудники СФУ рассказали, что различные виды бактерий образуют тончайшие нити целлюлозы, которые формируют многослойную сетчатую гель-пленку, пишет Петроград. Из-за высокой устойчивости к химическим воздействиям и способности поглощать различные органические и неорганические соединения подобные пленки распространены в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Работники университета совместно с коллегами из России и Индии изобрели композитный материал на основе целлюлозной нанопленки с наночастицами серебра и оксида меди. Специалисты СФУ протестировали свое детище, и благодаря ему помидоры оставались свежими и не подвергались микробной порче в течение 30 дней хранения.