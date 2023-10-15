На «Большом Вудъявре» появится канатная дорога длиной 2 тысячи метров

В заполярном Кировске на популярном горнолыжном курорте оборудуют новую канатную дорогу. Эксплуатация запланирована в грядущем зимнем сезоне.

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На южном склоне курорта «Большой Вудъявр» в Мурманской области установят новую подвесную гондольную канатную дорогу на южном склоне, сообщает murmansk.mk. Ее запуск планируется в зимнем сезоне 2023-2024 года.

Протяженность дороги составит около 2 тыс. метров. Для удобства посетителей посадку можно будет осуществлять прямо с парковки, а высадку – выше нижней станции К2 и выше верхней станции К3. Любителям горнолыжного отдыха обещают вместительные гондолы с панорамным остеклением, чтобы при подъеме любоваться красотами Хибин.

Помимо этого, на северном склоне в течение нового зимнего сезона появится и новый бугельный подъемник. Его пропускная способность составит до 1,2 тыс. в час.