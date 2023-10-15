Жительницам Северной столицы рассказали о способах профилактики рака груди

Всемирный день борьбы с раком молочной железы ежегодно отмечают 15 октября. В структуре онкологических заболеваний женщин занимает рак молочной железы занимает лидирующую позицию, причем заболеваемость постоянно растет.

Фото: pxhere

В честь Всемирного дня борьбы с раком груди пресс-служба Онкологического центра им. Н.П. Напалкова рассказала, какие существуют меры профилактики такого опасного заболевания, пишет МК в Питере.

Прежде всего, отмечают врачи, нужно ежемесячно проводить самообследование молочных желез. Вдобавок к этому необходимо раз в год посещать гинеколога, с 30 лет ежегодно делать УЗИ, а с 40 – дважды в год змаммографию.

Петербурженкам напоминают, если вы обнаружили у себя нехарактерное уплотнение или выделения на сосках, то это сигнал о том, что нужно в срочном порядке обратиться к врачу.