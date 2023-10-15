В Петербурге удалось предотвратить особо опасное наводнение

Комплекс защитных сооружений 15 октября в очередной раз помог избежать серьезного нагонного наводнения. С трех часов дня затворы дамбы вновь открыли.

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Как сообщает пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», в воскресенье Комплекс защитных сооружений смог предотвратить особо опасное наводнение, расчётным уровнем +222 см БС.

Известно, что затворы дамбы открыты с трех часов дня 15 октября. Теперь судоходный канал С-1 Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов.

Также в дирекции КЗС отметили, что за период эксплуатации дамбы предотвращено 35 морских нагонных наводнений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 14 октября в Северной столице закрыли затворы КЗС из-за усиления юго-западного и западного ветра. Уровень воды в Неве начал превышать критическую отметку в +160 см.