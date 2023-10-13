В центре Петербурга открыли памятник Жанне д’Арк

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга был открыт памятник национальной героине Франции Жанне д’Арк. На церемонии присутствовала французская делегация.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Как передает пресс-служба Смольного, торжественная церемония открытия скульптуры Жанны д’Арк прошла сегодня, 13 октября. Памятник установили в Советском переулке рядом с собором Успения Пресвятой Девы Марии.

Работа над изготовлением монумента велась под руководством известного французского скульптора Бориса Лежена и российского архитектора Леонида Берковича.

Открытие этой скульптуры имеет большое значение для отношений между Россией и Францией. Идея создания композиции возникла в 2015 году, когда президент России посетил Францию.

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