Экономист Дорохов поделился мнением о возможном укреплении рубля после указа Путина

Курс доллара к концу октября может снизиться до 90-95 рублей. Однако вероятность укрепления валюты очень мала.

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По информации «Агентства Бизнес Новостей», экономист Владимир Дорохов считает, что самый комфортный курс за последнее время стоит ожидать в последние дни октября. По его словам, в эти дни курс доллара может снизиться до 90-95 рублей. Однако он отметил, что ожидать значительного укрепления российской валюты не стоит.

Дорохов также заявил, что не следует надеяться, что валютные ограничения и меры поддержки со стороны регулятора вернут доллар к 60 рублям.

Экономист сделал вывод, что указ президента Владимира Путина о продаже выручки в иностранной валюте, скорее всего, позволит контролировать валютный рынок до конца 2023 года. Однако с января 2024 года курс рубля, вероятно, снова составит около 100 рублей за доллар.