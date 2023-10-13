В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционных учет

Петербургские стражи порядка задержали двух подозреваемых организаторов крупного канала незаконной миграции. Десятки тысяч иностранцев были поставлены на учет незаконно.

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Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, по результатам оперативно-розыскных мероприятий, десять человек были переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Двое граждан, 24-летний гражданин РФ и 30-летний гражданин среднеазиатского государства, были обвинены и задержаны.

По данным следствия, они действовали от имени фиктивных предпринимателей и подделывали документы иностранцев для их постановки на миграционный учет. Незаконная деятельность осуществлялась с середины 2022 года. За свои услуги они получали оплату в размере шести тысяч рублей с человека. Ежедневно злоумышленники ставили на учет более ста мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по статье организации незаконной миграции.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербургская полиция отправила в военкоматы полсотни мигрантов после проверки на крупном вещевом рынке.