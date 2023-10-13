Вандалы нарисовали граффити на памятниках архитектуры в центре Петербурга

Прокуратура Центрального района зафиксировала нарушения в исполнении сохранения архитектурно-художественного облика зданий на Лиговском проспекте. Неизвестные разрисовали здания граффити.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили о возбуждении уголовного дела по факту повреждения объектов культурного наследия в центральном районе Петербурга. Правоохранители установили, что на двух памятниках архитектуры были нарисованы граффити. Речь идет о «Доме А.Л. Сагалова» и «Доме меблированных комнат А.И. Андреевой», расположенных на Лиговском проспекте.

В ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» сообщили, что стоимость восстановительных работ исторических зданий превысила 35 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки были переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что после уничтожения огнем 600 «квадратов» склада на 4-м Предпортовом проезде прокуратура проводит проверку.