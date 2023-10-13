В Кронштадте хотят построить канатную дорогу

В Кронштадте предложили протянуть канатную дорогу в 1,2 километра. Эту идею уже обсуждают с компаниями, которые могут воплотить проект в жизнь.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Согласно информации издания «Ведомости Северо-Запад», соорганизатор проекта «Острова фортов» Марика Коротаева сообщила, что в настоящее время организация ведет переговоры с несколькими компаниями о строительстве канатной дороги, которая соединит Музей военно-морской славы и форт «Император Александр I» в Кронштадте. Расстояние между ними составляет всего 1,2 километров.

На территории форта планируется создание музея, посвященного борьбе с инфекционными заболеваниями, а также открытие ресторана и гостиничных номеров. Внутренний двор форта будет покрыт стеклянным куполом. Его пространство хотят использовать для проведения различных мероприятий в любое время года.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Кронштадте впервые за 319 лет зажгли подсветку на маяке.