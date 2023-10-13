Wildberries не будет взимать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Владельцы карт Visa и Mastercard снова могут оплачивать покупки на Wildberries без комиссии. Маркетплейс изменил решение после угрозы проверки прокуратурой.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Накануне стало известно, что один из крупнейших интернет-магазинов Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard в размере 3% от стоимости покупки. Новые условия оплаты начали действовать с 9 октября текущего года.

Согласно информации телеграм-канала Shot, Wildberries принял решение отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard после угрозы проверки со стороны прокуратуры. Более того, интернет-магазин стал возвращать комиссию, которая взималась с покупателей после начала действия новых условий.

Однако отмена комиссии не означает, что Wildberries освобождается от возможных претензий надзорных органов по итогам проверки, которая будет проводиться с участием Роспотребнадзора и Центробанка.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard в размере 3% от стоимости покупки.