Про больного петербуржца вспомнили после 1,5 месяца отмененной операции

В городе Пушкин хирург перепутал даты операции и отменил ее. Пациент решил пройти в другой больнице, а после звонка в комитет по здравоохранению врач начал активно зазывать петербуржца.

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Стало известно, что необычный случай произошел между пациентом и больницей имени Семашко в Пушкине, об этом рассказала Neva.Today.

Как отмечается, петербуржец пришел в медицинское учреждение для проведения операции 2 октября. Тем не менее, врач отправил того домой и сказал, что до 2023 года не будет никаких операций, хирург находится на отдыхе.

Редакция Neva.Today связалась с комитетом здравоохранения. После нескольких минут из больницы позвонили корреспонденту.

Потом через пару минут пациента пригласил хирург на проведение назначенной операции. Петербуржец заявил, что он самостоятельно прошел процедуру в другой больнице. Врач не оценил таких слов и молча бросил трубку.

Как выяснилось, хирург изначально неправильно поставил дату на 2 сентября, а потом ручкой исправил на 2 октября, поставив свою подпись.