Аналитики назвали самые подорожавшие автомобили в Петербурге

Эксперты выяснили, какие марки машин больше всего подорожали за сентябрь 2023 года. Топ рейтинга возглавили BMW X5, Kia Cerato и Kia Sportage.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлевая

По данным платформы «Авто.ру», аналитики выяснили, что в сентябре цены на некоторые автомобили в Петербурге и Ленобласти выросли, а на другие – упали.

Среди новых автомобилей больше всего подорожал BMW X5, цена на него выросла на 14,7%, до 13,7 млн рублей. Следом идут Kia Cerato (12% до 2,6 млн рублей) и Kia Sportage (11,5% до 4,3 млн рублей). Автомобиль Great Wall Poer King Kong стал дороже на 9,9%, а BAIC X35 и Omoda S5 выросли в цене на 8,6% и 8,3%.

Цены на подержанные автомобили тоже выросли. Audi A8 подорожал на 19,5%, BMW 1 – на 19,4%, а Renault Duster – на 19%.

Однако некоторые новые автомобили стали дешевле. Например, Hyundai Staria подешевел на 11,2%, а Audi Q7 – на 8,6%.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что продажи нового кроссовера Lada X-Cross 5 частным лицам могут начаться уже в конце 2023 года.