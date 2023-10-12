Педагогам Ленобласти выплатят разовое пособие в размере 100 тысяч рублей

В 2024 году молодые учителя Ленинградской области получат разовое пособие в размере 100 тысяч рублей. Также ежегодные выплаты для педагогов увеличатся на 100%.

Фото: Baltphoto

Согласно информации Online47, уже в следующем году размер единоразового пособия вырастет с 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а ежегодная выплата, которая сейчас составляет 56 тысяч рублей, также увеличится на 100%. Об этом сообщила председатель комитета общего и профессионального образования региона Вероника Реброва на заседании совета Почетных граждан при губернаторе Ленобласти. Она отметила, что эти суммы уже включены в проект бюджета. Предполагается, что около 1300 молодых педагогов смогут воспользоваться этими пособиями.

Также педагоги-наставники, которые подготовили призеров различных чемпионатов и олимпиад получат по 240 и 120 тысяч рублей. Аналогичные выплаты в размере 200 и 100 тысяч рублей положены учителям за личные победы или призовые места в профессиональных конкурсах, таких как «учитель года» и «воспитатель года».