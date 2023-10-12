В Петроградском районе Петербурга обновят тепловые сети

В Петроградском районе началось полное обновление тепловых сетей. Реконструкция повысит надежность теплоснабжения более чем 13000 жителей.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» начал работы по ремонту почти пяти километров трубопроводов от трех котельных в Петроградском районе. По информации пресс-службы Смольного, всего специалисты эксплуатируют 5320 метров тепловых сетей. Если не провести своевременную реконструкцию, то к 2033 году почти 90% теплосетей превысят нормативный срок службы.

Так, с в период с 2024 по 2026 годы энергетики обновят более 1700 метров тепловых сетей от газовой котельной на Малой Посадской улице, более 2600 метров трубопроводов – от групповой котельной на Большом проспекте Петроградской стороны, а также 347 метров тепловых сетей – от котельной на Крестовском проспекте.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что жителям Петербурга напомнили, куда жаловаться на проблемы с отоплением.