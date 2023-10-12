На Парнасе и в Купчино планируют построить автовокзалы

Два автовокзала могут появится в районе станций «Парнас» и «Купчино». Такое предложение внесли петербуржцы в Генеральный план развития города.

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Согласно информации газеты «Петербургский дневник», главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Петербурга Юрий Бакей сообщил, что построить автовокзалы возле станций метро «Парнас» и «Купчино» предложили именно петербуржцы. Всего горожане внесли в Генеральный план развития города более девяти тысяч предложений.

Также в Петербурге планируют построить пять переходов через Неву: мост в створе Широтной скоростной магистрали, мост в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост, Ново-Адмиралтейский мост, а также Орловский тоннель.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Петербурге продолжаются споры жителей микрорайона Парнас вокруг строительства разворотной площадки для автобусов.