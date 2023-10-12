Росавиация оценила степень тревожности в самолетах над Россией

Росавиация опровергла сообщения, появившиеся в СМИ, о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолётов в нештатном режиме. Все полеты выполняются в штатном режиме.

Фото: Pxhere

В телеграм-канале Росавиации сообщили, что информация о срабатывании сигналов тревоги пяти самолетов над Россией не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются с соблюдением установленных стандартов безопасности.

Также специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не обнаружили никаких срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением.

Вероятно, зарубежный сервис FlightRadar24 столкнулся техническим сбоем, а СМИ начали публиковать неподтвержденную информацию.

Также в Росавиации отметили, что российские специалисты не несут ответственности за точность данных, предоставляемых указанным сервисом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Петербурге начнут заправлять самолеты с помощью технологии блокчейн.