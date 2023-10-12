В Ленобласти продолжает расти число предложений о работе

В Ленинградской области седьмой месяц подряд продолжает расти спрос на персонал. Самыми востребованными оказались специалисты в сфере закупки и юристы в то время, как потребность в экспертах в сфере науки и образования снизилась.

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Проанализировав рынок труда в Ленинградской области, эксперты сервиса hh.ru определили, что за прошлый месяц количество свободных рабочих мест увеличилось на 7% по сравнению с августом текущего года, а также на 64% по сравнению с осенью 2022 года.

Тенденция роста спроса на персонал в 47 регионе сохраняется и в октябре. Наиболее заметное увеличение количества вакансий и, соответственно, спроса на новых работников отмечается в сферах «Закупки», «Юристы», «Транспорт, логистика», в области домашнего и рабочего персонала. Продолжается рост спроса работников сферы финансов. Также востребованы специалисты в строительстве, страховании, административном персонале, розничной торговле и туризме.

Однако спрос на персонал снизился в 10 профессиональных сферах. Наибольшее падение отмечено в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» и инвестиций. Также сократилось число вакансий для маркетологов, в сфере спорта и красоты, в области управления персоналом, безопасности, IT, сельского хозяйства, медицины, науки и образования.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Санкт-Петербурге растет спрос на специалистов из сферы рабочего персонала.