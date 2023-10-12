Комитет по строительству займется развитием метро в Петербурге

Власти Петербурга передадут комитету по строительству полномочия по развитию метрополитена. Ранее этим занимался комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Россия. Санкт-Петербург. Метрополитен

Строительство метро в Санкт-Петербурге будет передано под ответственность комитета по строительству. Соответствующий проект постановления был опубликован 11 октября на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. В настоящее время вопросы строительства новых станций метрополитена находятся в компетенции КРТИ.

В соответствии с текстом проекта, обязанности по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метро будут переданы от ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственного комитету по развитию транспортной инфраструктуры, к «Фонду капитального строительства и реконструкции» — подведомственному комитету по строительству.

Передача полномочий должны быть завершена до 1 января 2024 года. Вице-губернатор Николай Линченко, который надзирает за работой обоих комитетов, назначен ответственным лицом за эту процедуру.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Петербурге завершили раскрытие пилонных проемов на будущей станции метро «Юго-Западная». Всего запланировано возведение 12 пассажирских проходов из центрального тоннеля.