Петербург оказался под угрозой наводнения

Несмотря на то, что сегодня, 12 октября, утром было солнечно и тепло, уже во второй половине дня ожидаются серьезные осадки, из-за которых городу на Неве грозит наводнение.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на сегодня в своем телеграм-канале. Погодовед рассказал, что в середине дня ожидаются порывы ветра 25-27 м/с на акватории Финского залива, а также возможность наводнения во второй половине дня. Однако защитные сооружения от наводнений уже закрыты, поэтому высокой воды в Петербурге не ожидается. К началу ночи ветер начнет утихать, и угроза наводнения пройдет.

К обеду атмосферный фронт принесет новую порцию осадков, но в целом погода останется теплой с температурой +10…+11 градусов тепла.

Также синоптик сообщил, что завтра, 13 октября, в Северной столице будет тепло и без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербуржцы вспомнят, что такое +10 градусов тепла.