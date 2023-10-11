Зимой в Петербурге станут доступны прямые рейсы на Кубу

В Северной столице появится возможность прямым рейсом добраться до Кубы. Обслуживание перелетов возьмет на себя компания Nordwind Airlines.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о старте прямых авиарейсов из Петербурга до кубинского архипелага Хардинес-дель-Рей, пишет abnews.ru. На одном из его островов находится тропический курорт Кайо-Коко.

Отмечается, что полетную программу на остров, расположенный к северу от Кубы, запустил туроператор PEGAS Touristik.

Рейсы начнут выполняться с конца декабря по апрель 2024 года с частотой раз в 10-11 дней.

За перевозки возьмется авиакомпания Nordwind Airlines. Осуществлять перевозки туристов будут на дальнемагистральных лайнерах Boeing 777-200.

Также известно, что стоимость пакетного тура на Кубу начинается с 251 тыс. рублей. В эту стоимость включены перелет туда-обратно на двоих и проживание десятидневное проживание в пятизвездочном отеле.