Зимой в Петербурге станут доступны прямые рейсы на Кубу
В Северной столице появится возможность прямым рейсом добраться до Кубы. Обслуживание перелетов возьмет на себя компания Nordwind Airlines.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о старте прямых авиарейсов из Петербурга до кубинского архипелага Хардинес-дель-Рей, пишет abnews.ru. На одном из его островов находится тропический курорт Кайо-Коко.
Отмечается, что полетную программу на остров, расположенный к северу от Кубы, запустил туроператор PEGAS Touristik.
Рейсы начнут выполняться с конца декабря по апрель 2024 года с частотой раз в 10-11 дней.
За перевозки возьмется авиакомпания Nordwind Airlines. Осуществлять перевозки туристов будут на дальнемагистральных лайнерах Boeing 777-200.
Также известно, что стоимость пакетного тура на Кубу начинается с 251 тыс. рублей. В эту стоимость включены перелет туда-обратно на двоих и проживание десятидневное проживание в пятизвездочном отеле.