После падения рабочего на стройке «СКА Арены» возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как на строящейся «СКА Арене» упал рабочий. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Baltphoto

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Московскому району Петербурга по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

По версии следствия, 22-летний уроженец Узбекистана, который работал подсобным рабочим, упал в шахту лифта на стройке «СКА Арены». Инцидент произошел 8 октября 2023 года. Молодой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Согласно информации издания «МК в Питере», из-за происшествия могут быть задержаны сроки ввода «СКА Арены» в эксплуатацию.

Следствие проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии. Рассматриваются возможные нарушения требований по охране труда на строительной площадке.