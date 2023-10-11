В Петербурге проведут испытания беспилотных трамвайных вагонов

В ближайшее время в городе на Неве специалисты оценят работу беспилотных трамвайных вагонов. Испытания проведут по поручению президента для обновления подвижного состава в Петербурге.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Начальный этап модернизации депо уже завершен, в результате чего был обновлен один из цехов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В цехе установлены современные станки с очками виртуальной реальности для обучения сотрудников. В соседнем помещении оборудована зона для ремонта вагонов. Важно отметить, что все оборудование было произведено в Петербурге.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков пояснил, что эти меры вписываются в программу модернизации Горэлектротранса, которая предусматривает не только приобретение новых трамваев, но и обновление инфраструктуры.

В рамках этой программы до 2024 года Петербург получит более 300 современных трамвайных вагонов, 111 из которых уже поставлены на баланс города в этом году.

Программа модернизации трамвайных депо продлится до 2028 года.